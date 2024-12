BVB-Kampf gegen Barça wird nicht belohnt | Topnote für Duranville

Zu Beginn der Partie übernahm Barça gleich das Kommando, schnürte den BVB teils um den eigenen Strafraum herum ein: Die katalanische Überlegenheit gipfelte in der Großchance durch Raphinha (14.). Allmählich fand nun aber auch Dortmund – insbesondere über die schnellen Außenspieler Jamie Gittens und Julien Duranville – in die Partie. Letzterer bereitete bei seinem Champions League-Startelfdebüt auch die Großchance von Marcel Sabitzer (17.) vor. Das 0:0 zur Pause ging nach weiteren Dortmunder Offensivbemühungen dann durchaus in Ordnung.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs münzten beide Teams ihre aktive Spielweise auch in Tore um: Raphinha (52.) und Ferran Torres (75.) brachten Barça in Führung. Serhou Guirassy glich zweimal aus (60./Elfmeter, 78.) und vergab zwischenzeitlich noch eine riesige Kopfballchance (77.). Das letzte Wort hatte dann aber wieder Barça: Torres schoss die Blaugrana mit seinem zweiten Treffer zum Auswärtssieg.

Auf die gezeigte Leistung kann der BVB aufbauen. Beide Teams haben weiterhin gute Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale.

Torfolge

0:1 Raphinha (52.): Bensebaini hebt bei einem Umschaltmoment der Katalanen das Abseits auf. Raphinha ist frei durch und versenkt von links kommend trocken rechts unten.

1:1 Guirassy (60.): Cubarsí schubst bei einer Flanke leicht gegen Guirassy, der dafür einen schmeichelhaften Elfmeter bekommt. Diesen verwandelt der Stürmer selbst unten links.

1:2 Torres (75.): Barça spielt über rechts ansehnlich Fermín frei. Dessen strammen Schuss wehrt Kobel unglücklich direkt vor die Füße von Torres ab, der zur erneuten Führung abstaubt.

2:2 Guirassy (78.): Couto erobert und behauptet den Ball und setzt dann Groß in Szene. Der Mittelfeldspieler erläuft die Kugel und legt 20 Meter vor dem Tor kurz vor dem herauseilenden Keeper quer auf Guirassy, der ins verwaiste Tor einschiebt.

2:3 Torres (86.): Groß spielt nach einem eigenen Eckball einen kapitalen Fehlpass, der zu einem Barça-Konter führt. Yamal steckt perfekt durch auf Torres, der die Kugel nicht perfekt mitnimmt, dann aber umso besser ins Eck schweißt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

46‘ Yan Couto (2) für Julian Ryerson

73‘ Donyell Malen für Julien Duranville

73‘ Pascal Groß für Giovanni Reyna