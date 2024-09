Transfer mit Verspätung? Williams weicht aus

Lange stand ein Abgang von Nico Williams von Athletic Bilbao im Raum, ehe sich der 22-jährige Angreifer zu seinem Heimatklub bekannte. Nun blickt Williams in einem Interview mit dem Streaminganbieter ‚DAZN‘ auf das zurückliegende Transferfenster: „Es ist immer gut, wenn große Teams dich wollen. Aber ich habe immer gesagt, dass ich hier sein möchte. Ich wollte mit Bilbao in Europa spielen.“

Einen Wechsel schließt der spanische Europameister dennoch nicht aus: „Mein Herz schlägt für Bilbao, aber niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird.“ Wiliams stammt aus der Jugend der Basken und verbuchte in 153 Spielen 27 Tore und 38 Vorlagen.