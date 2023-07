Caligiuri sucht neue Herausforderung

Offensivspieler Daniel Caligiuri will die Fußballschuhe noch nicht an den Nägel hängen. In der Halbzeitpause der 2. Bundesliga sagte Bruder Marco gegenüber ‚Sky‘: „Daniel sucht eine neue Herausforderung.“ Das Ziel sei es, „primär in Deutschland“ zu bleiben.

Caligiuris Kontrakt beim FC Augsburg ist vor einem Monat ausgelaufen. Seitdem befindet sich der 35-Jährige auf Vereinssuche. Nach FT-Informationen haben bereits Gespräche mit verschiedenen Klubs stattgefunden, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

