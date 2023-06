Gespräche laufen: So plant Caligiuri

Daniel Caligiuri will nächste Saison wieder voll angreifen. Wie FT erfahren hat, fühlt sich der 35-Jährige physisch und mental topfit. Dementsprechend möchte der Rechtsfuß auch kommende Spielzeit auf höchstem Niveau Fußball spielen.

Diesbezüglich befindet sich der Routinier nach FT-Infos in Gesprächen mit mehreren Vereinen. Das Ziel von Caligiuri ist es, seine Karriere in Deutschland fortzusetzen. Kontakt gibt es aber auch zu Klubs aus dem Ausland.

In der Bundesliga stand der Italiener bislang 372 Mal auf dem Rasen und war in seinen Einsätzen an starken 108 Treffern direkt beteiligt (51 Tore, 57 Vorlagen). Der Flügelspieler lief im deutschen Oberhaus bislang für den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und den FC Augsburg auf. Die Fuggerstädter verlässt Caligiuri im Sommer ablösefrei.