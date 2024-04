Unzufrieden: Plant Tempelmann den Schalke-Abflug?

Lino Tempelmann ist mit seinem aktuellen Standing beim FC Schalke 04 nicht einverstanden. Gegenüber der ‚WAZ‘ sagt der zentrale Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde noch gesetzt war, seit dem Winter aber so gut wie gar nicht mehr zum Zug kommt, dass es für ihn aktuell „nicht einfach“ und „nicht zufriedenstellend“ ist: „Ich bin im Sommer gekommen, habe meine Spiele gemacht und dann so eine Wendung erlebt. Damit hatte ich nicht gerechnet.“

Im vergangenen Jahr war Tempelmann für rund 700.000 Euro vom SC Freiburg nach Gelsenkirchen gewechselt. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis 2026 gültig. Grundsätzlich möchte sich der frühere deutsche U20-Nationalspieler (drei Länderspiele) beim Zweitligisten durchsetzen: „Ich habe den Schritt zu Schalke ganz bewusst gemacht, weil ich Bock darauf hatte. Ich kämpfe um meine Chance.“ Fallen Tempelmanns Spielanteile weiterhin so gering aus, könnte sich das Blatt aber noch wenden.