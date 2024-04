Sané-Zukunft: Treffen mit Eberl enthüllt

Beim FC Bayern kommt Bewegung in die Verhandlungen mit Offensivakteur Leroy Sané. ‚Sky‘ berichtet von einem Treffen zwischen dem deutschen Nationalspieler und Sportvorstand Max Eberl. In dem Gespräch ging es dem Bericht zufolge unter anderem um eine potenzielle Verlängerung des bis 2025 gültigen Vertrags. Eberl habe dem Linksfuß deutlich gemacht, dass man in München fest mit ihm plane.

Konkret wurde es zwar noch nicht, allerdings kann sich Sané eine Weiterführung der Zusammenarbeit grundsätzlich vorstellen, heißt es. Schon vor der diesjährigen Europameisterschaft könnte ein neues Arbeitspapier unterzeichnet werden. Aktuell laboriert Sané an einer hartnäckigen Schambeinentzündung. Die Bayern hoffen, dass der 28-Jährige rechtzeitig für das morgige Halbfinal-Hinspiel (21 Uhr) in der Champions League gegen Real Madrid fit wird.