„Definitiv ausgeschlossen“: Lewandowski lässt keine Zweifel

Robert Lewandowski wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Barcelona tragen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ unterstreicht der 35-jährige Mittelstürmer noch einmal: „Ja, ein Abschied ist für mich definitiv ausgeschlossen. Ein Wechsel im Sommer ist kein Thema.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lewandowski besitzt im Camp Nou noch einen bestens dotierten Vertrag bis 2026 und will möglichst auch noch so lange dort bleiben. „Erst wenn ich merke, dass ich physisch nicht mehr auf Toplevel bin und Schmerzen habe, würde ich anfangen nachzudenken. Das ist aber nicht der Fall“, so der Ex-Münchner weiter. Beim gestrigen 4:2-Sieg von Barça gegen den FC Valencia erzielte Lewandowski drei Tore, durch die er wieder voll im Rennen um die Torschützenkrone in Spanien ist.