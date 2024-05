Tesche bleibt bei Osnabrück

Robert Tesche geht mit dem VfL Osnabrück in die 3. Liga. Wie die Lila-Weißen offiziell bestätigen, hat der Leistungsträger seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich fühle mich beim VfL wohl und bin fit, um auch weiterhin mit Leistung voranzugehen. Nach der Sommerpause, in der wir alle durchschnaufen können, werden wir in der Vorbereitung Fahrt aufnehmen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen“, erklärt der 36-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tesche läuft seit 2022 an der Bremer Brücke auf und hatte im vergangenen Jahr maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die zweite Liga. In dieser Saison geht es für die Fahrstuhlmannschaft zurück in die Drittklassigkeit. Der zentrale Mittelfeldspieler war in 29 Spielen an fünf Treffern direkt beteiligt.