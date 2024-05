Liverpool gibt Matip-Abschied bekannt

Der FC Liverpool und Joel Matip gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Was sich bereits in den vergangenen Wochen angekündigt hat, haben die Reds nun auch offiziell bestätigt. Der 32-Jährige verlässt die Anfield Road nach acht Saisons und wird im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

2016 wechselte der gebürtige Bochumer vom FC Schalke 04 auf die Insel. Im Trikot von Liverpool absolvierte Matip 201 Pflichtspiele. Seine größter Erfolg war der Champions League-Gewinn 2019. Aktuell laboriert der Abwehrspieler noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Dezember 2023 zuzog.