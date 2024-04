Fehlende CL-Millionen: United kürzt Spielergehälter

Manchester United verpasst in dieser Saison die Champions League-Plätze deutlich und zieht daraus Konsequenzen für den Kader. Ohne Teilnahme an der Königsklasse müssen sich die Spieler auf eine 25-prozentige Gehaltskürzung einstellen, berichtet der ‚Telegraph‘. Diese sei in den leistungsbezogenen Paragraphen der Spielerverträge verankert. Zudem sei der Verein bereit, sich von einigen Profis zu trennen und sich im Sommer für einen Großteil des Kaders Angebote anzuhören. Unverkäuflich seien lediglich „einige aufstrebende Stars“, so die Tageszeitung.

United steht in der Liga auf Rang sechs, der Tabellenvierte Aston Villa ist für den Klub uneinholbar. Eine kleine Resthoffnung bleibt dem Team von Erik ten Hag noch. Über die Ein-Jahres-Rangliste der UEFA könnte sich die Premier League einen fünften Champions League-Platz ergattern, doch die Chancen sind angesichts des Rückstands auf Deutschland eher theoretischer Natur.