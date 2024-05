Schäfer-Nachfolge: Mann rückt in Wolfsburgs Fokus

Beim VfL Wolfsburg wandert der Blick auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer auch in die unmittelbare Nachbarschaft. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, ist Marcus Mann von Hannover 96 in den Fokus der Wölfe gerückt. Laut der ‚Bild‘ gab es erste lose Kontakte zwischen dem VfL und dem 96-Sportchef, der in Hannover noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell wird Fredi Bobic als Topfavorit auf die Schäfer-Nachfolge gehandelt. Derzeit leiten in Wolfsburg Trainer Ralph Hasenhüttl und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz gemeinsam die Geschicke. Auch eine Beförderung von Schindzierlorz zum Geschäftsführer ist eine Option. Sollte dies nicht passieren, kokettiert der 45-Jährige dem Vernehmen nach sogar mit einem Abschied. Schindzielorz ist unter anderem auch bei Hertha BSC im Gespräch.