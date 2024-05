Villa lässt Sanson ziehen

Morgan Sanson (29) kehrt Aston Villa in diesem Sommer endgültig den Rücken. Leihklub OGC Nizza vermeldet die Festverpflichtung des französischen Mittelfeldspielers per Kaufoption. Das Vertragsverhältnis besteht nun bis zum Sommer 2027.

Sanson spielt eine gute Leihsaison an der Côte d’Azur mit vier Toren und drei Vorlagen in 31 Pflichtspielen, hatte in Birmingham aber keine rosige Perspektive mehr. Nizza wiederum darf sich über eine langfristige Zusammenarbeit mit dem ehemaligen französischen U21-Nationalspieler freuen.