Juve: Dybala-Verlängerung auf der Zielgeraden

Paulo Dybala (27) wird wohl in Kürze ein neues Arbeitspapier bei Juventus Turin unterschreiben. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht die Einigung mit dem Argentinier kurz bevor. In Sachen Laufzeit kommt die Alte Dame dem Stürmer entgegen und stellt einen Vertrag bis 2026 in Aussicht. Das Nettogehalt soll sich auf zehn Millionen Euro belaufen.

Noch in diesem Monat könnte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden. Für Ende Oktober hat sich Berater Jorge Antun für einen Besuch im Piemont angekündigt. Dabei sollen letzte Details geklärt werden. Dybalas aktueller Kontrakt läuft im kommenden Jahr aus.