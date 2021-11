Anton Donkor könnte in die Niederlande wechseln. Wie FT erfuhr, möchte Erstligist Twente Enschede den Linksverteidiger von Waldhof Mannheim gerne verpflichten.

Donkors Vertrag beim Drittligisten läuft am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit kam der 23-Jährige bislang in 14 Spielen zum Einsatz, erzielte ein Tor und gab zwei Vorlagen.