Bayern verlängern mit Neuer

Seit nunmehr elf Jahren läuft Manuel Neuer für den FC Bayern auf. Und der Weltmeister wird auch weiterhin den Kasten des Serienmeisters hüten.

Wie die Bayern offiziell bestätigen, hat der Nationalkeeper seinen Vertrag vorzeitig ausgedehnt. Demnach wurde der in einem Jahr auslaufende Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.

„Ich bin sehr froh, dass mein Weg beim FC Bayern weitergeht. Wir werden wieder eine sehr gute Mannschaft haben, mit der wir um alle Titel spielen können. Ich möchte als Torwart, Kapitän und Führungsspieler ein Rückhalt und ein entscheidender Faktor bei unseren großen Zielen sein. Wir wollen unseren Meisterrekord ausbauen und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ganz oben angreifen“, kommentiert der 36-Jährige seine Entscheidung.

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn ergänzt: „Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern.“