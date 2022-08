Thiaw: „Fokus liegt auf Schalke“

Malick Thiaw will sich nicht an Spekulationen über seine Zukunft beteiligen. Der Innenverteidiger legt seine gesamte Konzentration auf den FC Schalke 04, wie er gegenüber der ‚WAZ‘ beteuert: „Ich bin hier, mein Fokus liegt komplett auf Schalke 04, ich habe noch einen Vertrag und gebe alles für den Klub. Ich will mich nur auf den Fußball konzentrieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Thiaw gehört beim Aufsteiger zwar zu den Leistungsträgern, aber auch zu den Verkaufskandidaten. Rund zehn Millionen Euro erhofft sich S04 für den 21-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Laut Manager Rouven Schröder führten Interessenten bereits „Vorgespräche ohne Ende“ mit den Königsblauen, ohne jedoch konkrete Schritte einzuleiten. Für Thiaw unerheblich: „Ich habe ihm gesagt, er soll mich mit diesen Themen komplett in Ruhe lassen.“