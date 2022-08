Schröder über Thiaw-Interesse

Malick Thiaw könnte den FC Schalke noch vor Ablauf der Transferperiode verlassen, allerdings will Sportchef Rouven Schröder keine Kompromisse bei der Ablöse eingehen. „Das Schöne ist, dass er bei uns einen Vertrag hat und wir es in der Hand haben. Wir haben einen gewissen Stolz, was die Ablösesumme betrifft“, wird der 46-Jährige von der ‚WAZ‘ zitiert.

Laut Schröder sei allerdings „im Moment kein Angebot da“. An fehlender Nachfrage für Thiaw liege dies nicht. Ganz im Gegenteil fanden laut Schröder „Vorgespräche ohne Ende“ für einen potenziellen Transfer des 21-Jährigen Innenverteidigers statt: „In solchen Vorgesprächen wird natürlich abgeklopft, zum Beispiel sagen Interessenten: Wir können maximal bis Summe X gehen - und wir sagen dann: Das ist uns zu wenig.“ Rund zehn Millionen Euro Ablöse schwebt S04 für sein Eigengewächs vor.