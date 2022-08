Werner verabschiedet sich von Chelsea

Timo Wernes Rückkehr zu RB Leipzig ist nur noch reine Formsache. Der Angreifer verabschiedet sich auf seinem Twitter-Account öffentlich vom FC Chelsea. Am heutigen Dienstag weilte der 26-Jährige bereits in Leipzig, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Es fließen 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse.

„Heute endet mein Weg beim FC Chelsea“, kündigt Werner an, „ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich bei diesem besonderen Verein verbracht habe. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren so viel Unterstützung gespürt, und ich werde nie vergessen, wie ihr in guten und in schwierigen Zeiten hinter mir gestanden habt.“ Für Chelsea erzielte er in 89 Einsätzen 23 Treffer und lieferte 21 Assists.