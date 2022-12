‚Kicker‘ berichtet: Stuttgart mit Interesse an Guilavogui

Der VfB Stuttgart ist bei der Suche nach einem Stabilisator für das Mittelfeld offenbar bei der Bundesliga-Konkurrenz fündig geworden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Schwaben ein Auge auf Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg geworfen. Der 32-Jährige passe mit seiner erfahrenen, disziplinierten und körperlichen Spielweise in das gewünschte Profil. Bereits Anfang Dezemeber hatte das Fachmagazin geschrieben, dass der Kader der Stuttgarter im Winter sowohl an Tiefe als auch an Reife gewinnen soll.

Das Problem: Die finanziellen Mittel seien begrenzt. Und ebenjene finanzielle Mittel könnten nun einen Transfer von Guilavogui verhindern. Vergangene Woche hatte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle skizziert, dass für die Cannstatter mittel- und langfristig keine großen Ablösen zu stemmen sein werden. Der Fokus liege vielmehr auf ablösefreien Spielern und Leihgeschäften.

Der Vertrag von Guilavogui bei den Wölfen endet im kommenden Sommer. Eine Verlängerung wird derzeit nicht angestrebt. Zudem spielt der 1,88 Meter große Rechtsfuß auch sportlich nur noch eine untergeordnete Rolle beim VfL. Der 32-Jährige kam in der laufenden Saison in zehn von 15 Bundesligapartien zum Einsatz, stand jedoch nur viermal in der Startelf. Umstände, die sich der derzeitige Tabellen-16. möglicherweise zu Nutze machen könnte.