Kalajdzic ist dem VfB dankbar

Sasa Kalajdzic ist glücklich, dass ihn der VfB Stuttgart trotz seiner schweren Verletzung am Kreuzband im vergangen Jahr unterstützt hat. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt der Angreifer: „Natürlich waren die Verletzungen die Negativpunkte in meiner Karriere. Manchmal ist man machtlos, wie bei meiner Knieverletzung. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er immer zu mir gehalten hat. Ich hatte immer das Gefühl vom Trainer, Sportdirektor und von Spielern, dass sie auf mich warten werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige gehört zum Stammpersonal des VfB in der laufenden Spielzeit. Kalajdzic stand in neun Spielen auf dem Rasen erzielte dabei drei Treffer, bereitete drei weitere vor. Dementsprechend selbstbewusst gibt sich der Zwei-Meter-Mann: „Meine Größe, die ragt natürlich als Erstes heraus, aber auch die Art und Weise, wie ich spiele. Ich bin kein typischer Brecher, sondern ein schlaksiger Typ, der auch ein bisschen was am Ball kann und Spaß am Fußballspielen haben möchte.“