Basel: Cabral spricht über Verbleib

Arthur Cabral kann sich trotz des Interesses an seiner Person einen Verbleib beim FC Basel vorstellen. „Ich will mit Basel Meister werden, das ist mein Traum“, erzählt der 23-jährige Angreifer im Interview mit dem ‚Blick‘. Der FC Barcelona und Newcastle United wurden zuletzt mit dem Brasilianer in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf 27 Treffer und acht Assists in 31 Pflichtspielen.

„Ich weiß nicht, ob ich beim FCB bleiben werde. Ein Transfer hängt von unzähligen Faktoren ab“, lässt sich Cabral jedoch eine Hintertür offen und kann sich für seine Zukunft generell mehrere Ligen vorstellen: „Mein Traum ist die Premier League. Ich bin ein großer Fan des englischen Fußballs. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch nach Spanien oder Italien wechseln würde.“ In Basel steht der Angreifer noch bis 2023 unter Vertrag.