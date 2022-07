Losilla denkt nicht an Karriereende

Anthony Losilla kann sich einen Verbleib über die bevorstehende Saison hinaus beim VfL Bochum sehr gut vorstellen. Im Interview mit der ‚WAZ‘ lässt der 36-jährige Kapitän trotz noch ausstehender Gespräche mit seinem Arbeitgeber verlauten: „Bisher macht mein Körper immer noch mit. So lange will ich gerne weitermachen. Wenn ich noch einmal eine Saison wie letztes Jahr schaffe, warum sollte ich nicht noch ein weiteres Jahr dranhängen?“

Er habe allerdings Verständnis dafür, dass Bochum noch keine Verhandlungen eingeleitet hat: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und weiß auch, dass ich in einem Alter bin, in dem man als Verein abwartet, wie die Saison läuft.“ Nach seiner aktiven Zeit als Spieler will Losilla Trainer werden. „Schon in Frankreich habe ich mit dem Trainerschein begonnen. Momentan aber sehe ich mich mehr im Jugendbereich. Mit Thomas Reis habe ich mich darüber schon ausgetauscht. Er hat mir empfohlen, viel auszuprobieren: Co-Trainer, in der Jugend arbeiten“, so der Leitwolf des Ruhrpott-Klubs.