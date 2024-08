Bayern-Boss schließt Last-Minute-Transfer nicht aus

Der FC Bayern ist mit einem 3:2-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg in die neue Saison gestartet. Die Abwehr, insbesondere die Innenverteidigung bestehend aus Minjae Kim und Dayot Upamecano, agierte alles andere als makellos. Legt der Rekordmeister in der Defensivabteilung nochmal nach?

Im Anschluss an die Partie gab Sportdirektor Christoph Freund laut ‚Sky‘ zu verstehen: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader. Aber natürlich haben wir jetzt zwei Verletzte. Das müssen wir registrieren, das haben wir registriert. Viel darf hinten nicht mehr passieren. Es ist nicht unser Plan, aber das Transferfenster ist trotzdem noch fünf Tage offen.“

Es scheint also nicht ausgeschlossen, dass an der Säbener Straße in den kommenden Tagen an einer weiteren Verpflichtung gearbeitet wird. Nach den Abgängen von Matthijs de Ligt (25) und Noussair Mazraoui (26/beide Manchester United) sowie den Verletzungen von Josip Stanisic (Außenbandriss im Knie) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) käme ein Neuzugang für den Defensivverbund nach dieser Aussage jedenfalls nicht überraschend.