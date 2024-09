Vertragsdetails zu Fortuna-Zugängen durchgesickert

Rechtsverteidiger Valgeir Lunddal Fridriksson (22) und Abräumer Giovanni Haag (24) schlugen am Deadline Day bei Fortuna Düsseldorf auf, mittlerweile ist klar, wie lange die Neuzugänge an den Klub gebunden wurden. Einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zufolge hat das Duo jeweils Arbeitspapiere bis 2028 unterschrieben. Darüber hinaus soll in Haags Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert sein, die sich auf sechs Millionen Euro beläuft – steigen die Rheinländer auf, würde sich die Summe laut der Regionalzeitung sogar noch erhöhen.

Für Fridriksson war angesichts seines beim BK Häcken bis zum Ende des Jahres datierten Kontrakts lediglich ein niedriger sechsstelliger Betrag fällig. Der isländische Nationalspieler (zehn Länderspiele) kam für den schwedischen Erstligisten jüngst sogar in der Qualifikation für die Conference League zum Einsatz (drei Vorlagen), scheiterte jedoch in der finalen Runde am 1. FC Heidenheim (1:2; 2:3). Haags Verpflichtung war dagegen ein wenig kostspieliger: Rund eine Million Euro floss für den französischen Sechser von Düsseldorf zu Ligue 2-Vertreter Rodez AF.