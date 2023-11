Neapel: Duo heiß auf Zielinski

Zwei Konkurrenten von der SSC Neapel beschäftigen sich allem Anschein nach mit einer Verpflichtung von Piotr Zielinski. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, bringen sich sowohl Juventus Turin als auch Inter Mailand für einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer in Stellung. Dem Onlineportal zufolge sind die Spuren „heiß“.

Dass sich die beiden Serie A-Klubs Chancen bei dem polnischen Mittelfeldspieler ausrechnen können, liegt daran, dass die Vertragsgespräche zwischen Zielinski und Napoli aktuell nur schleppend vorankommen. Ein Verlust des 29-Jährigen wäre allerdings ein herber Verlust für den amtierenden Meister. Zielinski stand in der laufenden Saison in 13 Partien auf dem Feld, war in seinen Einsätzen an sechs Treffern direkt beteiligt und wurde immer in die Anfangself berufen.