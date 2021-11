Simons zurück nach Barcelona?

Beim FC Barcelona befasst man sich mit einer möglichen Rückholaktion von Xavi Simons. Schon im April fand laut ‚Cadena SER‘ ein Treffen zwischen Berater Mino Raiola und Barça-Präsident Joan Laporta statt. Thema war dabei eigentlich Erling Haaland, aber auch der Name Simons sei gefallen. Neu-Trainer Xavi habe nun ebenfalls den Daumen gehoben, sodass die Personalie wieder auf den Tisch gekommen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Simons war im Sommer 2019 aus Barcelona zu Paris St. Germain gewechselt – dort läuft sein Vertrag am Saisonende aus. Mit einer Verlängerung zögert das 18-jährige Mittelfeldtalent noch. Grund sind die geringen Einsatzzeiten in der Pariser Startruppe. Erst zweimal über insgesamt 13 Minuten lief Simons für die Profis auf, in dieser Saison noch gar nicht.