Bundesliga: Die FT-Topelf des 18. Spieltags

Spieler des Spieltags: Myron Boadu

„Du darfst Bochum nie abschreiben“, wurde Myron Boadu nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:3) zitiert. Das lag vor allem an ihm. Mit einem Dreierpack – noch dazu ein lupenreiner Hattrick – sorgte der Angreifer dafür, dass der VfL Bochum trotz zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand noch einen Punkt gegen den Favoriten aus Sachsen holte. Im bisherigen Verlauf der Saison konnte die 24-jährige Leihgabe der AS Monaco nur zwei Tore und einen Assist beisteuern. Jetzt ist der Knoten geplatzt und Trainer Dieter Hecking darf sich auf einen nur so vor Selbstbewusstsein strotzenden Stürmer im Kampf gegen den Abstieg freuen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer war euer Spieler des 18. Spieltags? Myron Boadu (VfL Bochum) Leon Goretzka (FC Bayern) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Samuel Essende (FC Augsburg) Anthony Rouault (VfB Stuttgart) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die FT-Topelf

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick