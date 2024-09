Sevilla gibt Ocampos ab

Der FC Sevilla verliert den nächsten Leistungsträger. Wie der mexikanische Erstligist CF Monterrey verkündet, unterschreibt der 30-jährige Linksaußen einen Dreijahresvertrag. Dem Vernehmen nach kassieren die Spanier etwas mehr als sieben Millionen Euro.

Ocampos sammelte in fünf Jahren bei Sevilla in 208 Partien 44 Tore und 22 Vorlagen. Nach Youssef En-Nesyri (27/Fenerbahce) und Marcos Acuña (32/River Plate) ist der Argentinier schon die dritte Stammkraft, von der sich die Sevillistas in diesem Sommer verabschieden.