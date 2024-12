Milan vor Pulisic-Deal

Christian Pulisic steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim AC Mailand. Matteo Moretto zufolge befinden sich die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier auf der Zielgeraden. Der US-amerikanische Flügelspieler soll bis 2028 oder 2029 unterschreiben.

Aktuell ist Pulisic bis 2027 an die Rossoneri gebunden. Mit starken Auftritten (14 Scorerpunkte in 20 Partien) hat sich der Ex-BVB-Profi in der laufenden Spielzeit eine deutliche Gehaltssteigerung verdient. Künftig winkt dem 26-Jährigen ein Salär zwischen vier und fünf Millionen Euro. Damit steigt Pulisic zu Milans Top-Verdienern auf.