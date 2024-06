Klefisch wechselt nach Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 ist bei der Suche nach einer Verstärkung für das defensive Mittelfeld bei einem Ligakonkurrenten fündig geworden. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, wechselt Kai Klefisch vom SC Paderborn nach Hessen. „Wir waren schon länger an ihm interessiert und sind glücklich, dass der Transfer nun geklappt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er sich schnell bei uns eingewöhnen wird und ein wichtiger Baustein für die kommende Saison sein kann“, lässt sich Darmstadts Sportchef Paul Fernie zitieren.

Der 24-jährige Klefisch absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Ligaspiele für die Ostwestfalen, erzielte dabei einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Der zweikampfstarke Ballverteiler kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung auflaufen. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut, weshalb ich direkt ein super Gefühl hatte. Zudem bieten die Gegebenheiten hier vor Ort am Böllenfalltor die optimalen Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, in den nächsten Tagen das Team kennenzulernen und direkt loszulegen“, erklärt der Neuzugang seine Entscheidung. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.