WM-Kader: Polen mit zwei Bundesliga-Profis

Am heutigen Donnerstag hat der polnische Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz seinen WM-Kader bekanntgegeben. Mit dabei ist natürlich Starstürmer Robert Lewandowski. Aus der Bundesliga sind mit Robert Gumny vom FC Augsburg und Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg zwei Profis vertreten.

Neben Lewandowski sind mit Krzysztof Piatek (US Salernitana) und Arkadiusz Milik (Juventus Turin) zudem zwei weitere ehemalige Bundesliga-Legionäre nominiert worden. Die Polen befinden sich in der Gruppe C mit Mexiko, Saudi-Arabien und Argentinien.