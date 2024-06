Fast fix: HSV holt neuen Mittelfeldspieler

Der Hamburger SV steht offenbar vor der Verpflichtung von Daniel Elfadli vom 1. FC Magdeburg. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Pay-TV-Sender zufolge sind die Gespräche über einen Transfer des 27-jährigen Mittelfeldspielers weit fortgeschritten. Noch am heutigen Sonntag oder einen Tag später könnte der Deal finalisiert werden.

Bereits im vergangenen Jahr buhlte der HSV intensiv um den zweikampfstarken Sechser, der schlussendlich jedoch in Magdeburg blieb. Mit einem Jahr Verspätung tüten die Rothosen den Deal nun offenbar ein.

Der vor den Toren Stuttgarts geborene Schwabe ist noch bis 2025 an Magdeburg gebunden. In der abgelaufenen Saison stand Elfadli – der bereits dreimal für die libysche Nationalmannschaft auflief – in 29 Pflichtspielen auf dem Platz.