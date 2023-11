Mainz: „Die beste Nachricht seit 2900 Jahren“

Mainz 05 freut sich über die nach eigenen Angaben „beste Nachricht seit 2900 Jahren“. „Jonny, du bist ein Kandidat für den Kader“, richtete Interimstrainer Jan Siewert in der heutigen Pressekonferenz zur Abwechslung mal keine Antwort an die anwesenden Journalisten, sondern an den lange verletzten Jonathan Burkardt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund einer Knie-OP hat der 23-jährige Mittelstürmer in diesem Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel für die O5er bestritten. Das könnte sich mit der Bundesliga-Partie am Sonntag (17:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim ändern. Umso größer ist die Vorfreude in Mainz.