Nach Stindl: Gladbach verkündet zwei weitere Abgänge

Erst gestern bestätigte Borussia Mönchengladbach, dass Lars Stindl (34) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Was bereits seit Monaten hinter vorgehaltener Hand bekannt ist, bestätigt Sportdirektor Roland Virkus nun auch öffentlich: Ramy Bensebaini (27) und Marcus Thuram (25) werden den Verein ebenfalls im Sommer verlassen.

„Wir waren mit beiden Spielern im offenen Austausch und kannten den aktuellen Stand. Dass sie ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern werden, ist schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben“, so Virkus in einem Interview mit vereinseigenen Medien.

Linksverteidiger Bensebaini wird sich nach FT-Informationen Borussia Dortmund anschließen, lediglich die offizielle Verkündung fehlt noch. Wohin es Stürmer Thuram zieht, ist noch nicht bekannt. Virkus sagt: „Wir verstehen auch, dass unsere Fans enttäuscht sind, dass die beiden nicht bleiben.“

Es sei bei Gladbach „aber in den vergangenen Jahren immer Teil unseres Weges“ gewesen, „solche talentierten Spieler zu holen, weiterzuentwickeln – und irgendwann auch ziehen zu lassen, weil wir sie nicht ewig halten können.“

Virkus muss einräumen: „Im Idealfall erzielen wir mit diesen Transfers eine attraktive Ablöse. Es ist natürlich nicht gut, dass das nun nicht der Fall ist. Aber: Beide Jungs sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Beide haben uns in den vergangenen Jahren sportlich geholfen und tun es auch aktuell noch. Daher haben sie – bei aller berechtigten Enttäuschung – einen stilvollen Abschied verdient.“