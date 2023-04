BVB: Kehl über Bensebaini & Reus

Sebastian Kehl hat sich zu einer möglichen Verpflichtung von Ramy Bensebaini (27) geäußert. Mit Blick auf den Linksverteidiger sagte der Sportdirektor des BVB vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (0:2): „Das kann ich nur dann bestätigen, wenn wir so weit sind. Aber ich kann schon sagen, dass wir Stück für Stück in den nächsten Tagen unsere Personalplanung voranbringen werden. Ich habe da ein gutes Gefühl bei einigen Themen. Was mit Spielern von außerhalb ist, das müssen wir abwarten.“ Der Wechsel des Algeriers zu den Schwarz-Gelben ist nach FT-Infos längst beschlossene Sache.

Einen Verbleib von Marco Reus (33) ließ Kehl offen: „Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Wenn es so weit ist, dann würden wir es kommunizieren, aber so weit sind wir noch nicht.“ Der Kapitän der Dortmunder hatte Ende März gegenüber ‚Sky‘ angekündigt, seine Karriere bei Schwarz-Gelb beenden zu wollen: „Ich würde meine Karriere gerne hier beenden.“ Entsprechende Vertragsgespräche gestalten sich seit Wochen allerdings schleppend.

