Landon-Donovan-Award für Messi

Lionel Messi wurde zum MVP der aktuellen Spielzeit in der Major League Soccer ernannt. Das gibt die US-amerikanische Liga offiziell bekannt: „Messi krönte damit eine Saison, in der er Inter Miami als Kapitän zum ersten Supporters’ Shield-Titel und zum MLS-Rekord für die meisten Punkte in einer Saison führte.“ Messi schloss die Saison mit 36 Scorerpunkten ab (20 Tore und 16 Vorlagen), obwohl er verletzungsbedingt und durch die Abstellung für die Copa América lediglich in 19 Spielen zum Einsatz kam. Miami verlor nur ein Spiel der Regular Season mit dem argentinischen Weltmeister in der Aufstellung.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Playoffs war für Messi allerdings bereits in der ersten Runde gegen Atlanta United Schluss. Der Landon-Donovan-Award für den wertvollsten Spieler der MLS wird seit 1996 an die Person vergeben, die in einer Umfrage unter Spielern, technischen Mitarbeitern der Vereine und Medienvertretern als der wertvollste Spieler für seinen Verein ermittelt wurde. Der achtfache Weltfußballer erhält die Auszeichnung in seiner ersten vollständigen Saison in der MLS.