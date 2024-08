Eintracht vor 20-Millionen-Transfer?

Während Konstantinos Koulierakis (20) Eintracht Frankfurt noch vom Haken gegangen ist und vor einem Transfer von PAOK Saloniki zum VfL Wolfsburg steht, haben die Adler angeblich mit einem anderen Innenverteidiger Nägel mit Köpfen gemacht. Ganz eindeutig ist die Nachrichtenlage aber nicht.

Laut Fabrizio Romano wird Arthur Theate in die Mainmetropole wechseln. Der 24-jährige Belgier verlasse Stade Rennes und soll den Franzosen 16 Millionen Euro einbringen. Die Ablösesumme könnte durch Boni noch um drei Millionen Euro anwachsen. Theate winkt in Frankfurt ein langfristiger Vertrag. Derzeit befinde er sich auf dem Weg zum Medizincheck, so der Transfermarkt-Experte.

‚Sky‘ widerspricht

Anders ist die Informationslage bei ‚Sky‘. Der Pay-TV-Sender berichtet, um eine Einigung zu erzielen, benötige es noch weitere Verhandlungen. Weder zwischen dem Spieler und der SGE noch zwischen den beiden beteiligten Vereine gebe es eine vollständige Übereinkunft. Frankfurt sei lediglich dazu bereit, zehn bis zwölf Millionen Euro auf den Tisch zu legen, so ‚Sky‘.

Im Juli stand der 18-malige Nationalspieler und EM-Fahrer noch vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Der Deal mit Al Ittihad scheiterte allerdings auf der Zielgeraden. Nun könnte Theate stattdessen nach Deutschland kommen. In Frankfurt würde er den Platz von Linksfuß Willian Pacho (22) einnehmen, der für rund 40 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt ist. Am Abwehrspieler zeigten zuletzt auch RB Leipzig und der VfB Stuttgart Interesse.