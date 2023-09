Bundesliga-Flirt Hannibal: Weiterer Klub beißt an

Mittelfeld-Talent Hannibal von Manchester United darf sich offenbar über Avancen aus Spanien freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigte der FC Sevilla im Sommer Interesse an dem 20-Jährigen. Ein Wechsel kam allerdings nicht zustande. Laut dem Transferexperten verfolgen die Sevillistas die Situaition von Hannibal aber weiterhin. Ob sich für den La Liga-Klub eine Tür öffnet, muss sich zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Red Devils möchten den 26-fachen tunesischen Nationalspieler ihrerseits nämlich gerne in den eigenen Reihen halten und Hannibal mit einem neuen Vertrag ausstatten. Das aktuelle Arbeitspapier des Rechtsfußes im Old Trafford endet im nächsten Sommer, kann per Option aber um eine weitere Spielzeit verlängert werden. In der Vergangenheit wurden auch Borussia Dortmund und der FC Bayern mit dem Youngster in Verbindung gebracht.