Italiener berichten: Bayern-Angebot für Conte in Arbeit

Die Trainersuche beim FC Bayern läuft auf vollen Touren. „Es sind mehr als vier, aber auch keine 40 Namen darauf. Es ist unsere Pflicht, alles einmal zu durchdenken: Auf der Liste tauchen auch ungewöhnliche Ideen auf“, erläuterte Max Eberl in der ‚Sport Bild‘ den aktuellen Stand. In welche Kategorie Antonio Conte gehört, wurde nicht thematisiert.

Der Italiener spielt in den Überlegungen des Rekordmeisters laut ‚La Repubblica‘ aber eine entscheidende Rolle. Derzeit sei Conte „eine Priorität“ an der Säbener Straße. Die renommierte italienische Tageszeitung geht sogar noch einen Schritt weiter. Dem Bericht zufolge bereiten die Bayern ein Angebot vor, das man Conte in den kommenden Wochen vorlegen will.

Conte selbst sei einem Engagement in München gegenüber nicht abgeneigt. Zwischen den beteiligten Parteien soll seit längerem schon Kontakt bestehen. Von einer Einigung sei man jedoch noch entfernt, die Verhandlungen werden als „schwierig“ bezeichnet. Grundsätzlich soll eine Rückkehr in die Serie A auf Contes Liste ganz oben stehen, der Trainerstuhl bei Bayern wäre dennoch reizvoll für den 54-Jährigen.

Eigentlich schien es zuletzt, als stünden andere Namen weit oben auf der Münchner Liste. Genannt wurden unter anderem Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) oder auch Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion).