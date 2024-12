Union: So hoch ist Jeongs Kaufoption

Der 1. FC Union Berlin kann Leihspieler Woo-Yeong Jeong im Sommer gegen einen einstelligen Millionenbetrag festverpflichten. Wie ‚Bild‘ schreibt, liegt die Kaufoption für die Leihgabe des VfB Stuttgart zwischen sechs und sieben Millionen Euro. Dem Bericht zufolge ist es jedoch auch denkbar, dass Union-Manager Horst Heldt versuchen wird, den Preis noch etwas zu drücken.

Der Südkoreaner war im Sommer 2023 aus Freiburg zum VfB gewechselt, kam unter Sebastian Hoeneß aber meist nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Bei den Eisernen setzt Bo Svensson schon deutlich mehr auf den 25-Jährigen, der in acht seiner elf Bundesliga-Spielen von Beginn an auf dem Rasen stand und zwei Treffer erzielen konnte. In Stuttgart steht der Offensivspieler noch bis 2026 unter Vertrag,