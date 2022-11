Richarlisons Samba in Doha | Ronaldo überholt Klose & Messi

Richarlisons „magische“ Nacht

Ein Abstauber und ein mehr als sehenswerter Seitfallzieher komplettierten Richarlisons Doppelpack beim 2:0-Sieg der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Serbien. Quer in der Luft liegend, die Augen auf den Ball gerichtet, wenige Augenblicke, bevor das Lusail Stadium in Jubel ausbricht. So sieht man den 25-Jährigen auf dem heutigen Cover der ‚as‘. Die simple, aber treffende Beschreibung „Es war magisch“ ziert zudem das monumental anmutende Standbild seines akrobatischen Treffers. Auch dem ‚Corriere dello Sport‘ war der Tottenham-Stürmer ein Platz auf der Titelseite wert. „Meine Herren, das ist Samba“, stellt die italienische Zeitung fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ronaldo macht sich unsterblich

Mit seinem gestrigen Tor zum 1:0 gegen Ghana (3:2) brach Cristiano Ronaldo (37) den wohl größten Rekord seiner Karriere. Nie zuvor gelang es einem Spieler, bei fünf Weltmeisterschaften mindestens einmal zu treffen. Die ‚Record‘ fasst sich in ihrer heutigen Ausgabe kurz: „Legende“ lautet die Beschreibung. „Ronaldo schiebt sich an Pélé, Uwe Seeler, Klose und Messi vorbei und dringt in neue Sphären vor“, ordnet das portugiesische Blatt den Ronaldo-Rekord ein. Ein besonderer Moment für den mehrfachen Weltfußballer, der nach dem Sieg sichtlich gerührt war: „Dieser Weltrekord macht mich stolz“, wird CR7 von der Zeitung zitiert.

Spaniens grinsendes Bubi-Duo

Gavi und Pedri- zwei Namen wie aus der Feder eines Zeichentrick-Autoren. Die beiden Spanier sind allerdings keine Comic-Figuren, sondern die fußballerischen Hoffnungsträger ihres Landes. „Das Duo strotzt nur so vor Talent und bringt die Selección zum träumen“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Freitag. Für die Barça-Youngster ist das Turnier in Katar die erste Weltmeisterschaft. Unter einem Bild der beiden mit einem breiten Grinsen im Gesicht schreibt die Zeitung: „Das Lächeln Spaniens“.