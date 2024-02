Uzun will in die Champions League

Can Uzun lässt sich im Poker um seine Unterschrift nicht in die Karten schauen. „Wir werden sehen, was passiert“, weicht das Toptalent des 1. FC Nürnberg auf die Frage von ‚Sky‘ nach einem möglichen Wechsel zu Eintracht Frankfurt aus. Fest steht für ihn allerdings: „Ein Ziel ist auf jeden Fall, irgendwann einmal in der Champions League zu spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gespräche mit den Hessen hat Uzun bereits bestätigt, aber auch andere Vereine wie Borussia Dortmund sind noch in der Verlosung. Auch zur Entscheidung zwischen deutscher und türkischer Nationalmannschaft hat der 18-Jährige das Wort ergriffen: „Es gibt viele Gespräche, auch mit meiner Familie und meinem Berater. Aber die Entscheidung werde auf jeden Fall ich allein treffen. Ich werde darauf hören, was mein Herz und mein Bauch mir sagen.“