Dynamo: Probespieler Traoré überzeugt

Ibrahima Traoré ist einem Engagement bei Dynamo Dresden nähergekommen. Laut dem ‚kicker‘ hat der momentan vereinslose Ex-Gladbacher im Zuge seines Probetrainings in den zurückliegenden Tagen überzeugen können. Von Freitag an nahm der 33-jährige Flügelspieler am Mannschaftstraining des Zweitligisten teil.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dresden hat nach Verletzungen von Brandon Borello und Panagiotis Vlachodimos einen Engpass auf den offensiven Außenbahnen zu überwinden. Dynamo-Coach Alexander Schmidt machte zuletzt deutlich, dass Traoré abgesehen von der Fitness auch menschlich zu den Sachsen passen sollte: „Passt er charakterlich zu uns? Was ist er für ein Typ? Was wir hier nicht brauchen, sind Spieler, die kurz vorm Ruhestand noch ein bisschen abkassieren wollen.“