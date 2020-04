Rakitic: „Sevilla hat meine Nummer“

Ivan Rakitic weiß noch nicht, wie es für ihn im Sommer weitergeht. Am Saisonende werde „alles analysiert, aber ich hoffe, meinen Vertrag zu erfüllen“, äußert sich der 32-Jährige im Gespräch mit der ‚Mundo Deportivo‘. 2021 läuft der Kontrakt des Mittelfeldspielers aus. In den vergangenen Monaten fand sich Rakitic häufiger als in seinen ersten Jahren beim FC Barcelona auf der Ersatzbank wieder.

Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Sevilla machten die Runde. Rakitic sagt: „Ich habe eine besondere Zuneigung zu Sevilla. Ich habe immer gesagt, dass es ein großer Traum wäre, dieses Trikot wieder zu tragen, aber es ist nicht nur meine Entscheidung. Monchi (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und alle in Sevilla haben meine Nummer, sie haben mich aber noch nicht angerufen.“