Gacinovic schließt VfB-Wechsel aus

Mijat Gacinovic hat nicht vor, in die Bundesliga zurückzukehren. Wie der 27-Jährige im Interview mit ‚sge4ever‘ erzählt, wird er in diesem Winter bei AEK Athen bleiben. Angesprochen auf Gerüchte um einen Transfer zum VfB Stuttgart sagt der Mittelfeldspieler: „Ich bleibe in Athen. Wir müssen unbedingt den Pokal gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hierzulande war Gacinovic bereits für Eintracht Frankfurt (2015 bis 2020) und die TSG Hoffenheim (2020 bis 2022) aktiv. Nach einer erfolglosen Zeit im Kraichgau ging es für den flinken Rechtsfuß weiter nach Griechenland.

Lese-Tipp

Bayer sucht Verstärkung: Gerüchte um Felipe & Sosa