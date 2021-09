BVB: Zorc lobt Neuzugang Kobel

Michael Zorc ist voll des Lobes über Gregor Kobel. Gegenüber dem ‚kicker‘ hebt der Sportliche Leiter von Borussia Dortmund einige positive Eigenschaften der Neuverpflichtung hervor. Kobel sei „ruhig und konzentriert“. Seine Aggressivität, seine Präsenz und seinen Mut bringe er ebenfalls positiv ein: „Er strahlt sie auf dem Platz aus, er strahlt sie in den Spielen aus. Wie er im Tor steht, wie er sich nach Gegentoren verhält, das ist sehr zielorientiert und gierig.“

Nach seinem Länderspieldebüt für die Schweiz gegen Griechenland (2:1) steht dem Torhüter auch seine erste Partie in der Champions League bevor. „Das wird für ihn eine besondere Motivation sein, weil er das bisher noch nicht oft erlebt hat“, erklärt Zorc im Sportmagazin. Am Mittwoch gastiert der BVB in Istanbul und trifft auf Besiktas (18:45 Uhr).