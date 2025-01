Hummels lässt Zukunft offen

Mats Hummels (36) lässt sich mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht stressen. Angesprochen auf eine mögliche Vertrasverlängerung bei der AS Rom sagte der Innenverteidiger nach dem gestrigen 2:2 gegen den FC Bologna: „Es ist aktuell meine beste Phase in Italien. Ich spiele und wir machen es gut. Wir sind auf dem richtigen Weg und wollen gemeinsam als Mannschaft weiterkommen. Ich will einfach nur spielen, dann werde ich vielleicht in ein paar Wochen mit dem Verein sprechen. Jetzt konzentriere ich mich auf den Platz, es gibt keine Gespräche.“

Hummels hatte sich den Giallorossi im September angeschlossen, kam dort zunächst aber gar nicht in Tritt. Zwei Trainerwechsel später hat sich der Weltmeister von 2014 inzwischen unter Claudio Ranieri zum Stammspieler gemausert. In der Liga belegt der Europa League-Teilnehmer den zehnten Tabellenrang mit acht Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze.