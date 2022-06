BVB: Dahoud soll verlängern

Borussia Dortmund treibt in allen Mannschaftsteilen den Umbruch voran. Für das Mittelfeld wurde Salih Özcan (24) verpflichtet. Axel Witsel (33) wird den Klub verlassen, Emre Can (28) könnte noch folgen. Mahmoud Dahoud soll dagegen auch weiterhin eine tragende Rolle spielen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 26-Jährige erneut seinen Vertrag verlängern. Demnach sollen in Kürze die Gespräche über ein neues Arbeitspapier beginnen. Vor knapp einem Jahr verlängerte der Achter zuletzt seinen Vertrag um eine Spielzeit bis 2023.

Durchbruch dank Terzic

Damals hatte der BVB zuvor den Trainerwechsel von Edin Terzic zu Marco Rose vollzogen. Unter Terzic war Dahoud endlich der Durchbruch in Dortmund geglückt. Aufgrund des Wechsels auf dem Trainerstuhl soll der zweifache Nationalspieler zunächst eine langfristigere Verlängerung abgelehnt haben.

Aber auch unter Rose spielte Dahoud eine gewichtige Rolle, musste im Saison-Endspurt jedoch aufgrund einer Schulterverletzung passen. In der kommenden Saison will der Rechtsfuß wieder voll angreifen, dann wohl mit einem neuen Vertrag in der Tasche.