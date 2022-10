United bastelt an Garnacho-Deal

Manchester United arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Youngster Alejandro Garnacho. Seit einem Monat befindet man sich laut Fabrizio Romano in Gesprächen über eine vorzeitige Ausdehnung der aktuell noch bis zum Saisonende terminierten Zusammenarbeit.

Unter Erik ten Hag steht der 18-jährige Flügelflitzer regelmäßig im Kader, kommt allerdings erst auf eine Einsatzminute in der Premier League. In Pokalwettbewerben steht Garnacho hingegen regelmäßig auf dem Parkett. 2020 war der Rechtsfuß aus der Jugend von Atlético Madrid ins Old Trafford gewechselt.