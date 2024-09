„Entweder lügt er oder er ist dumm“: Scharfe Kritik an Mbappé

Kylian Mbappé sieht sich in Frankreich harscher Kritik ausgesetzt. Journalist Daniel Riolo schoss bei ‚RMC Sport‘ gegen den 25-Jährigen: „Diese Äußerungen lassen sich nicht anders interpretieren: Wir haben es eindeutig mit jemandem zu tun, der eine bedauerliche Einstellung hat. Entweder lügt er oder er ist dumm.“ Vorausgegangen war eine Reaktion Mbappés auf die entstandene Kritik nach seinem unglücklichen Saisonbeginn bei Real Madrid: „Ich befinde mich in einer Phase meines Lebens und meiner Karriere, in der mich das nicht kümmert. Ich komme, spiele und versuche, mein Bestes zu geben, um der Mannschaft zu helfen. Was die Leute denken ist die geringste meiner Sorgen. “

Riolo begründet seine Aussage wie folgt: „Er kann nicht behaupten, dass es ihm egal ist, was die Leute denken, wenn er die Dienste der modernsten Kommunikationsagenturen von Paris in Anspruch nimmt. Wenn er Leute hat, die sich um alles kümmern, was mit dem eigenen Leben zu tun hat, bedeutet das, dass man auf sein Image achtet und darauf, was man von sich gibt. Man kann nicht sagen, dass die Meinung der Leute die geringste Sorge ist.“